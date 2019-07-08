МИД Грузии строго осудил высказывания в эфире «Рустави 2»

Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi 2 Георгия Габунии в адрес руководства России направлены на внесение еще большего напряжения в и без того сложные грузино-российские отношения. Как передает Report, об этом говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении МИД Грузии.

"Мы строго осуждаем высказывания телекомпании Rustavi 2, у которых нет ничего общего со свободой слова и которые представляют чистой воды провокацию, направленную на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Грузии призывает международное сообщество и все организации, работающие над вопросами свободы СМИ, дать оценку поступку телеканала.