МИД Грузии: Совместные с США учения не направлены против кого-либо

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Предстоящие в Вазиани (пригород Тбилиси) совместные грузино-американские учения Noble Partner 2016 "не направлены против кого-либо".

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Грузии.

По словам внешнеполитического ведомства, "аналогичные военные учения в Грузии состоялись и в прошлом году".

"Такого рода учениями Грузия расширяет сотрудничество с партнерами, что важно для повышения обороноспособности страны. Сохранение стабильности в регионе входит в первую очередь в интересы Грузии, мы неоднократно заявляли, что выступаем за мирное урегулирование всех конфликтов как на территории Грузии, так и в регионе в целом", - отмечает МИД.

Ведомство заявляет, что "Грузия как суверенное и независимое государство имеет право проводить на территории страны учения и решать, с какими странами будет осуществлять партнерство и определять формы сотрудничества с ними".