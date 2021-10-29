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МИД Грузии: С украинской стороной не ведутся переговоры об экстрадиции Саакашвили

МИД Грузии: С украинской стороной не ведутся переговоры об экстрадиции Саакашвили Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.
В регионе
29 октября 2021 г. 20:38
МИД Грузии: С украинской стороной не ведутся переговоры об экстрадиции Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии опровергает информацию о том, что с украинской стороной на дипломатическом уровне ведутся переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, посетивший сегодня экс-президента Грузии депутат Верховной рады Украины Александр Ковальчук сообщил, что ведутся переговоры по вопросу экстрадиции Саакашвили.

Отметим, что М.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Он помещен в тюрьму №12 города Рустави. Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 29 дней в знак протеста.

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Версия на английском языке Georgian FM denies talks with Ukraine on Saakashvili's extradition
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: “Ukrayna ilə Saakaşvilinin ekstradisiyası üzrə danışıqlar aparılmır”

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