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МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями

МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями
В регионе
11 июня 2025 г. 16:34
МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала возросшую в последнее время политическую активность грузинской оппозиции.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр оценила визит представителей оппозиции в Брюссель как часть скоординированной деятельности против страны.

Бочоришвили заявила, что оппозиция поехала в европейскую столицу за "новыми инструкциями от бюрократов в Брюсселе - о том, как себя вести, какие шаги предпринимать".

"Мы наблюдаем скоординированную деятельность среди оппозиции и некоторых политических активистов. Вероятно, они получат новые инструкции и на их основе будут планировать различные акции в будущем", - добавила глава МИД.

Министр отметила, что власти Грузии отвечают на всю эту деятельность реальными действиями.

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Версия на английском языке Georgian foreign minister: Opposition summoned to Brussels for training
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: Müxalifət Brüsselə təlimatlanmağa çağırılıb

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