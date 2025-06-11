МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями

МИД Грузии: Оппозиция поехала в Брюссель за новыми инструкциями

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала возросшую в последнее время политическую активность грузинской оппозиции.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр оценила визит представителей оппозиции в Брюссель как часть скоординированной деятельности против страны.

Бочоришвили заявила, что оппозиция поехала в европейскую столицу за "новыми инструкциями от бюрократов в Брюсселе - о том, как себя вести, какие шаги предпринимать".

"Мы наблюдаем скоординированную деятельность среди оппозиции и некоторых политических активистов. Вероятно, они получат новые инструкции и на их основе будут планировать различные акции в будущем", - добавила глава МИД.

Министр отметила, что власти Грузии отвечают на всю эту деятельность реальными действиями.