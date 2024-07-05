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МИД Грузии обратился к проживающим за рубежом гражданам в связи с  парламентскими выборами

МИД Грузии обратился к проживающим за рубежом гражданам в связи с  парламентскими выборами Министерство иностранных дел (МИД) Грузии обратилось к проживающим за рубежом гражданам в связи с парламентскими выборами.
В регионе
5 июля 2024 г. 10:08
МИД Грузии обратился к проживающим за рубежом гражданам в связи с  парламентскими выборами

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии обратилось к проживающим за рубежом гражданам в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, по состоянию на 3 июля право голоса на парламентских выборах имеют 62,4 тыс. совершеннолетних граждан Грузии, состоящих на консульском учете за рубежом.

"Нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах. Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN parlament seçkiləri ilə bağlı xaricdə yaşayan vətəndaşlara müraciət edib

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