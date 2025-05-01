МИД Грузии: Использование Россией аэропорта Сухуми является нарушением суверенитета

Официальный Тбилиси заявляет о недопустимости международного воздушного сообщения России с оккупированной Абхазией без разрешения ответственного ведомства Грузии.

Официальный Тбилиси заявляет о недопустимости международного воздушного сообщения России с оккупированной Абхазией без разрешения ответственного ведомства Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Согласно информации, полет, осуществленный российской авиакомпанией в аэропорт Сухуми 1 мая 2025 года, и соглашение, подписанное с самопровозглашенным режимом об эксплуатации аэропорта, являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также фундаментальных норм и принципов международного права, включая Устав ООН и Конвенцию Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Также вызывает обеспокоенность осуществление железнодорожных перевозок из России в Абхазию в тот же день, подчеркивает ведомство.

"Министерство иностранных дел Грузии продолжает задействовать международные механизмы по этому вопросу. Требуем от международного сообщества должного ответа на незаконные действия России, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также Грузия призывает Российскую Федерацию соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года", – подчеркивается в заявлении министерства.