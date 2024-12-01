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МИД Грузии: Иностранные государства оказывают давление на дипломатов страны

МИД Грузии: Иностранные государства оказывают давление на дипломатов страны Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.
В регионе
1 декабря 2024 г. 19:48
МИД Грузии: Иностранные государства оказывают давление на дипломатов страны

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте грузинского МИД.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что грузинские власти всегда выполняли свои обязанности, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Отметим, что в субботу, 30 ноября, депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: Xarici dövlətlər gürcü diplomatlarına təzyiqlər edirlər

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