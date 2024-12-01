МИД Грузии: Иностранные государства оказывают давление на дипломатов страны

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.
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"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что грузинские власти всегда выполняли свои обязанности, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Отметим, что в субботу, 30 ноября, депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков.