МИД Грузии: Иностранные государства оказывают давление на дипломатов страны

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении на сайте грузинского МИД.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что грузинские власти всегда выполняли свои обязанности, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Отметим, что в субботу, 30 ноября, депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков.