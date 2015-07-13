МИД Грузии: Два участка нефтепровода Баку-Супса находятся на неподконтрольной центральным властям территории Южной Осетии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Два участка нефтепровода Баку-Супса (около 1,6 км) находятся на неподконтрольной центральным властям территории Южной Осетии. Установленный у села Цителубани баннер расположен в 50 м от второго сегмента нефтепровода. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе.

Он выразил обеспокоенность данным вопросом, отметив, что международное сообщество будет проинформировано в этой связи: "Мы пригласим дипломатический корпус и предоставим им детальную информацию, чтобы они, в свою очередь, проинформировали столицы. Этот вопрос мы остро поставим перед Российской Федерацией", — заявил замглавы МИД.

"Мы также максимально подключим наших дипломатических представителей за рубежом для того, чтобы столицам была предоставлена точная, объективная информация", — заявил Гигиадзе.