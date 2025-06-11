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МИД Греции: В регионе Южного Кавказа имеется огромный неиспользованный потенциал

МИД Греции: В регионе Южного Кавказа имеется огромный неиспользованный потенциал Регион Южного Кавказа обладает огромным неиспользованным потенциалом, а подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном окажет содействие в данном вопросе.
В регионе
11 июня 2025 г. 10:50
МИД Греции: В регионе Южного Кавказа имеется огромный неиспользованный потенциал

Регион Южного Кавказа обладает огромным неиспользованным потенциалом, а подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном окажет содействие в данном вопросе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генсек по международным экономическим связям МИД Греции Димитрис Скалкос.

По его словам, Афины приветствуют согласование текста мирного договора между двумя странами.

"Мы очень довольны процессом и, конечно, хотим увидеть его реализацию. Мы с нетерпением ждем подписания этого мирного соглашения", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan XİN: Cənubi Qafqaz regionunda istifadə olunmamış böyük potensial var
Версия на английском языке Greek Foreign Ministry: South Caucasus holds enormous untapped potential

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