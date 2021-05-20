МИД Греции: Мы поддерживаем и высоко оцениваем политику нейтралитета Туркменистана

Министерство иностранных дел Греции проинформировало о том, что руководство государства продолжит работать над расширением двустороннего торгового партнерства с Туркменистаном

Министерство иностранных дел Греции проинформировало о том, что руководство государства продолжит работать над расширением двустороннего торгового партнерства с Туркменистаном. В Греции рассчитывают на укрепление взаимодействия с Туркменистаном, особенно в энергетической, строительной, текстильной, сельскохозяйственной, продтоварной отраслях и IT.

Как сообщает Report, греческие компании, развивающие инновации в энергетической и строительной сферах, переработке минеральных масел готовы формировать партнерские отношения с компаниями из Туркменистана.

В МИД сообщили, что Греция открыта к активизации взаимодействия не только с соседями, но и географически отдаленными государствами, а также отметили, что страна поддерживает дружественный дипломатический диалог с Туркменистаном с 1992 года. Представители греческого внешнеполитического ведомства подчеркнули, что Грецией поддерживается и высоко оценивается нейтральная политика Туркменистана в ракурсе благоприятствования миру, безопасности, стабильности, добрососедской атмосфере в Центральной Азии.