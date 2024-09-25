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МИД Греции: Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон

МИД Греции: Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе вчерашней встречи в Нью-Йорке поручили главам МИД изучить возможность начала дискуссий по разграничению морских зон – вопроса, который неоднократно приводил к обостре
В регионе
25 сентября 2024 г. 11:19
МИД Греции: Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе вчерашней встречи в Нью-Йорке поручили главам МИД изучить возможность начала дискуссий по разграничению морских зон – вопроса, который неоднократно приводил к обострению отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам глава МИД Греции Йоргос Герапетритис на полях Генассамблеи ООН.

"Лидеры двух стран поручили министрам иностранных дел изучить ситуацию и выяснить, существуют ли благоприятные условия для начала переговоров о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны", - отметил он.

По его словам, была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества в области миграции, которая всегда является серьезной проблемой для региона.

"Мы ожидаем, что дискуссии будут возобновлены в рамках решений Совета Безопасности, и, конечно, обсуждался график дальнейших шагов", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Yunanıstanın baş naziri ilə dəniz zonalarının müəyyənləşdirilməsi məsələsini müzakirə edib

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