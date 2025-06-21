МИД Германии перенес посольство в Иране в соседнюю страну

МИД Германии перенес посольство в Иране в соседнюю страну

Министерство иностранных дел Германии приняло решение временно перенести посольство Германии из иранской столицы Тегерана в соседнюю страну.

Как сообщает Report, об этом журналу Der Spiegel заявил источник в МИД ФРГ.

Официально не сообщается, в какую страну была перенесена немецкая дипломатическая миссия.

В министерстве заявили, что безопасность сотрудников является главным приоритетом.

"В целях обеспечения безопасности наших представительств за рубежом на Ближнем Востоке, министерство иностранных дел приняло дополнительные необходимые меры для некоторых мест", - заявил источник.