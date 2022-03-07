МИД Германии: Бесполетная зона над Украиной может привести к третьей мировой войне

Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне.

Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несем ответственность за защиту собственного населения", — пояснила она.

Германский министр также отметила, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".