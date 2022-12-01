МИД Франции заявил, что резолюции палат парламента не отражают официальную линию Парижа

Резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа.

Резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель МИД Франции.

"Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал дипломат.

По его словам, позиция французского правительства хорошо известна. Он напомнил заявления министра иностранных дел Катрин Колонна о том, что "Франция будет продолжать побуждать стороны продвигаться вперед на переговорах, чтобы воспользоваться возможностью достижения мира".