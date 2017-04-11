МИД Франции: В G7 не договорились о новых санкциях против России

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

По данным источников , в итоге решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

В заседании, которое началось сегодня утром, помимо глав МИД из стран "большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против режима Башара Асада.