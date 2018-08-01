МИД Франции: Договор с Ираном остается в силе, несмотря на бойкот США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается в силе вопреки бойкоту США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Договор с Ираном будет действовать, несмотря на выход США из этого соглашения. Это важное соглашение, потому что оно позволяет избежать распространения ядерного оружия в мире и напряженности в регионе", - сказал французский министр в интервью радиостанции Franceinfo.

Ле Дриан добавил, что "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу".