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МИД: Формат сотрудничества Грузия-Азербайджан-Турция является важным политическим механизмом

МИД: Формат сотрудничества Грузия-Азербайджан-Турция является важным политическим механизмом Трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, созданный министрами иностранных дел в 2012 году (Трабзонская декларация), является важным политическим механизмом в рамках площадок многостороннего сотрудничества.
В регионе
21 мая 2022 г. 19:54
МИД: Формат сотрудничества Грузия-Азербайджан-Турция является важным политическим механизмом

Трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, созданный министрами иностранных дел в 2012 году (Трабзонская декларация), является важным политическим механизмом в рамках площадок многостороннего сотрудничества.

Как передает местное бюро Report, заявление поступило из МИД Грузии по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений с Турцией.

Отмечено, что механизм включает форматы сотрудничества на уровне президентов, парламентских комитетов по международным делам, министров обороны и других ведомств. Говорится, что имеется опыт проведения трехсторонних бизнес-форумов для углубления трехстороннего экономического сотрудничества.

В МИД подчеркнули, что региональные энергетические проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, реализуемые совместными усилиями Грузии и Турции, имеют большое значение. Было сказано, что продолжается активное сотрудничество для полной реализации проектов Южного газового коридора (TANAP и TAP) и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlıq formatı mühüm siyasi mexanizmdir”

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