МИД Финляндии вызвал посла России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова после заявлений финского минобороны о том, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

"Посол России вызван в МИД и проинформирован о предполагаемом инциденте. Россию просят предоставить разъяснения", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

По информации минобороны Финляндии, российский Ту-154 мог нарушить воздушную границу страны над Балтийским морем.

Погранслужба Финляндии уже занимается расследованием инцидента.