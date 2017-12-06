МИД Финляндии вызвал посла России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова после заявлений финского минобороны о том, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.
"Посол России вызван в МИД и проинформирован о предполагаемом инциденте. Россию просят предоставить разъяснения", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
По информации минобороны Финляндии, российский Ту-154 мог нарушить воздушную границу страны над Балтийским морем.
Погранслужба Финляндии уже занимается расследованием инцидента.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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