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МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России

МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России МИД Финляндии распространил сообщение, в котором говорится, что банковские счета финских представительств на территории России заморожены. Финляндия в РФ, кроме посольства в Москве, представлена Генеральным консульством в Санкт-Петербурге.
В регионе
17 мая 2023 г. 12:20
МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России

МИД Финляндии распространил сообщение, в котором говорится, что банковские счета финских представительств на территории России заморожены. Финляндия в РФ, кроме посольства в Москве, представлена Генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, выдержки из уведомления финского внешнеполитического ведомства приводит Helsingin Sanomat.

"Ситуация серьезная, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении финского ведомства. В связи с этим МИД обратился к российским властям для выяснения причин блокировки банковских счетов, указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Хельсинки. По данным Helsingin Sanomat, 18 апреля правоохранительные органы Финляндии арестовали участок и здание РЦНК. Арест был произведен в соответствии с санкциями Евросоюза.

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