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МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве

МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве МИД Эстонии вызвал посла России в республике Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина об эстонском городе Нарве.
В регионе
11 июня 2022 г. 00:01
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве

МИД Эстонии вызвал посла России в республике Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина об эстонском городе Нарве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», — говорится в документе.

Напомним, что 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями и учеными Путин сравнил текущую ситуацию с Северной войной. Президент России, говоря о походах Петра I в Балтию, сказал, что император «ничего не отторгал, он возвращал». Путин пояснил, что речь шла обо «всем Приладожье» и земли, «где сегодня Петербург основан».

«Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал», — заявил глава государства.

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