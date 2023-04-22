МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за его сомнений в суверенитете постсоветских стран

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза.

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза.

Как передает Report , об этом сообщил изданию Delfi эстонский министр Маргус Тсахкна.

По мнению министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".