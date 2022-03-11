МИД Эстонии выразил резкое осуждение действиям России в Украине

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в пятницу посла России в Таллине Владимира Липаева, чтобы выразить резкое осуждение действий России в Украине.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в пятницу посла России в Таллине Владимира Липаева, чтобы выразить резкое осуждение действий России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МИД.

Вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар заявил, что "прямые бомбардировки украинских городов и населенных пунктов и убийства невинных гражданских людей, в том числе женщин и детей", которые якобы проводят российские войска, имеют все признаки военного преступления.

"Бомбардировка роддома в Мариуполе - это самый отвратительный тому пример. Все страны должны уважать международное гуманитарное право и не нападать на гражданских лиц. Прискорбно, что Россия не дала возможности полноценно эвакуировать мирных жителей и создать безопасные гуманитарные коридоры", - приводит пресс-служба слова Таммсаара.

МИД Эстонии также призвал Россию "прекратить распространение ложной информации и клеветнические кампании против Украины, украинского руководства и народа, а также ложные утверждения о размещении химического и биологического оружия на территории Украины".

Вице-канцлер Таммсаар также сообщил послу России, что Эстония непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония будет и впредь использовать все имеющиеся в распоряжении средства для поддержки Украины.