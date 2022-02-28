МИД Дании призвал своих граждан покинуть территорию России

МИД Дании изменил рекомендации в отношении Москвы и советует воздержаться от любых поездок в Россию. Кроме того, находящимся там датским туристам рекомендуется вернуться обратно, пока сохраняется возможность вылета из РФ коммерческими рейсами.

МИД Дании изменил рекомендации в отношении Москвы и советует воздержаться от любых поездок в Россию. Кроме того, находящимся там датским туристам рекомендуется вернуться обратно, пока сохраняется возможность вылета из РФ коммерческими рейсами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным внешнеполитического ведомства, существует риск того, что Россия введет запрет на полеты в Европу. "Путешествовать между странами Европы и Россией в ближайшее время может быть очень сложно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.