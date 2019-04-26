Пресс-секретарь МИД Турции: Буферную зону с Сирией должна контролировать Турция

"Руководство США вновь говорит на языке угроз. С таким отношением не удастся добиться никакого успешного результата".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой, комментируя вопрос создания буферной зоны между Турцией и Сирией.

"Наша позиция по буферной зоне категорична. Эту зону должна контролировать Турция, там не должно быть YPG. Ширина буферной зоны вдоль границы должна составлять 20 миль или 32 км".

Он также коснулся высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Турции в связи с событиями 24 апреля 1915 года: "Мы не забудем, что Макрон объявил 24 апреля "днем памяти". На эти высказывания президента Франции будет дан ответ".