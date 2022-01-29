МИД Британии собирается объявить о новых санкциях в отношении России

МИД Великобритании собирается объявить в понедельник об ужесточении санкционного режима в отношении России.

МИД Великобритании собирается объявить в понедельник об ужесточении санкционного режима в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу источник в правительственных кругах Великобритании.

"Как ожидается, Форин оффис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России", - сказал источник. Он не уточнил, будет ли идти речь о введении новых санкций или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применен в случае гипотетического вторжения на территорию Украины.

"Премьер-министр (Борис Джонсон) обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты с министром иностранных дел (Лиз Трасс) на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства", - добавил собеседник агентства. Он также сообщил, что "Великобритания присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию".