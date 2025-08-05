МИД Беларуси вызвал дипломата Польши из-за планируемых акций в Варшаве

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в связи с акцией, которую планируют провести 9–10 августа в Варшаве.

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в связи с акцией, которую планируют провести 9–10 августа в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

По информации МИД, мероприятие на площади Пилсудского и в Варшавском университете нацелено на нанесение ущерба Беларуси.

"Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью. Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям", - сказал он.

В связи с этим послу вручена соответствующая нота.