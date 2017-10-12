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    МИД Азербайджана: Попытки групп, проводящих антиазербайджанскую политику, не увенчаются успехом

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит независимую внутреннюю и внешнюю политику© Report.az

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Будучи суверенным, демократическим и обеспечивающим себя государством, Азербайджан продолжит независимую внутреннюю и внешнюю политику во благо интересов своих граждан".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "Попытки третьих сторон в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в том числе известных групп, проводящих антиазербайджанскую политику под влиянием и манипуляцией Армении и армянского лобби, пытающихся помешать успешному развитию нашей страны, не увенчаются успехом", - написал Х.Гаджиев.

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