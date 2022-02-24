О нас
Аудио новости

МИД Азербайджана обратился к гражданам в Украине

МИД Азербайджана обратился к гражданам в Украине В связи с ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к временно или постоянно проживающим в этой стране гражданам Азербайджанской Республики и рекомендовало не посещать территории, где скопились военные силы (приграничные обл
В регионе
24 февраля 2022 г. 12:58
МИД Азербайджана обратился к гражданам в Украине

В связи с ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к временно или постоянно проживающим в этой стране гражданам Азербайджанской Республики и рекомендовало не посещать территории, где скопились военные силы (приграничные области в восточном регионе Украины), держаться подальше от военных объектов на территории страны.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Гражданам рекомендуется оставаться в своих домах или надежных укрытиях и воздерживаться от путешествий без острой необходимости.

В то же время нашим гражданам рекомендуется следить за официальной информацией государственных органов Украины.

При особых случаях наши граждане могут получить информацию по номеру посольства Азербайджана в Киеве (+380 73) 5050000, электронной почте [email protected], по номеру генконсульства в Харькове (+38057) 7000531 и электронной почте [email protected]. В зависимости от развития событий посольством Азербайджана в Украине будет представлена дополнительная информация.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Official Baku appeals to Azerbaijani citizens in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ukraynadakı vətəndaşlara müraciət edib

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
17 февраля 2022 г. 19:20
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
ФотоАзербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля 2022 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi