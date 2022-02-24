МИД Азербайджана обратился к гражданам в Украине

В связи с ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к временно или постоянно проживающим в этой стране гражданам Азербайджанской Республики и рекомендовало не посещать территории, где скопились военные силы (приграничные области в восточном регионе Украины), держаться подальше от военных объектов на территории страны.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Гражданам рекомендуется оставаться в своих домах или надежных укрытиях и воздерживаться от путешествий без острой необходимости.
В то же время нашим гражданам рекомендуется следить за официальной информацией государственных органов Украины.
При особых случаях наши граждане могут получить информацию по номеру посольства Азербайджана в Киеве (+380 73) 5050000, электронной почте