О нас

МИД Армении: Вопроса вывода базы РФ или выхода из ОДКБ в повестке сейчас нет

МИД Армении: Вопроса вывода базы РФ или выхода из ОДКБ в повестке сейчас нет В повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ и выводе российской базы.
В регионе
23 ноября 2023 г. 14:34
МИД Армении: Вопроса вывода базы РФ или выхода из ОДКБ в повестке сейчас нет

В повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ и выводе российской базы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, комментируя слова депутата Госдумы РФ Константина Затулина о возможности вывода из Армении базы РФ и выхода Еревана из ОДКБ и ЕАЭС.

"На данном этапе, на данным момент в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал он.

На вопрос о том, как он оценивает отношения Еревана и Москвы на фоне взаимных обвинений должностных лиц, Сафарян отметил, что между странами существуют рабочие отношения.

"Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работу по реагированию на них", - сказал Сафарян.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Затулин выразил опасение, что наблюдаемые в последнее время тенденции к ухудшению отношений между Арменией и Россией в будущем могут поставить под вопрос пребывание российской базы в Гюмри, членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian Foreign Ministry: Withdrawal of Russian base or exit from CSTO 'not on the agenda now'

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi