МИД Армении: Вопроса вывода базы РФ или выхода из ОДКБ в повестке сейчас нет

В повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ и выводе российской базы.

В повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ и выводе российской базы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, комментируя слова депутата Госдумы РФ Константина Затулина о возможности вывода из Армении базы РФ и выхода Еревана из ОДКБ и ЕАЭС.

"На данном этапе, на данным момент в нашей повестке таких вопросов нет", - сказал он.

На вопрос о том, как он оценивает отношения Еревана и Москвы на фоне взаимных обвинений должностных лиц, Сафарян отметил, что между странами существуют рабочие отношения.

"Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работу по реагированию на них", - сказал Сафарян.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Затулин выразил опасение, что наблюдаемые в последнее время тенденции к ухудшению отношений между Арменией и Россией в будущем могут поставить под вопрос пребывание российской базы в Гюмри, членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС.