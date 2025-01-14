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МИД Армении: Визит Мирзояна в РФ был запланирован еще более 2 месяцев назад

МИД Армении: Визит Мирзояна в РФ был запланирован еще более 2 месяцев назад Визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Россию был запланирован более двух месяцев назад.
В регионе
14 января 2025 г. 19:20
МИД Армении: Визит Мирзояна в РФ был запланирован еще более 2 месяцев назад

Визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Россию был запланирован более двух месяцев назад.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщила официальный представитель МИД РА Ани Бадалян.

Так пресс-секретарь МИД прокомментировала заявление Лаврова о том, что его армянский коллега приглашен в Москву.

Отметим, что в ходе сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях между Арменией и Россией имеются определенные сложности, но диалог продолжается, и в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву.

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