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МИД Армении: Турция не выдвигала никаких предусловий на переговорах

МИД Армении: Турция не выдвигала никаких предусловий на переговорах Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.
В регионе
5 июня 2023 г. 12:34
МИД Армении: Турция не выдвигала никаких предусловий на переговорах

Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год.

"Обе стороны неоднократно заявляли, что предусловий нет, и цель - окончательное урегулирование отношений", - сказал Мирзоян.

По его словам, неоднократно со стороны ряда высокопоставленных лиц были озвучены мнения и взгляды на этот счет. Однако глава МИД вновь отметил, что в повестке также нет вопроса признания и осуждения т.н. "геноцида армян", и до сих пор его не было.

Мирзоян также прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и то, что армянского премьера посадили во втором ряду.

"Это вопрос протокола, все премьер-министры сидели во втором ряду. Среди них был и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который для Эрдогана немаловажный человек", - сказал Мирзоян.

Министр вновь подчеркнул, что это протокольные вопросы, и он не уверен, что они существенны.

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Версия на английском языке Armenian Foreign Ministry: Türkiye did not put forward any preconditions during talks

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