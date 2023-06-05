МИД Армении: Турция не выдвигала никаких предусловий на переговорах

Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.

Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год.

"Обе стороны неоднократно заявляли, что предусловий нет, и цель - окончательное урегулирование отношений", - сказал Мирзоян.

По его словам, неоднократно со стороны ряда высокопоставленных лиц были озвучены мнения и взгляды на этот счет. Однако глава МИД вновь отметил, что в повестке также нет вопроса признания и осуждения т.н. "геноцида армян", и до сих пор его не было.

Мирзоян также прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и то, что армянского премьера посадили во втором ряду.

"Это вопрос протокола, все премьер-министры сидели во втором ряду. Среди них был и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который для Эрдогана немаловажный человек", - сказал Мирзоян.

Министр вновь подчеркнул, что это протокольные вопросы, и он не уверен, что они существенны.