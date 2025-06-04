МИД Армении: Страны Северной Европы и Балтии поддерживают мирные усилия Баку и Еревана

МИД Армении: Страны Северной Европы и Балтии поддерживают мирные усилия Баку и Еревана

Страны Северной Европы и Балтии выразили поддержку усилиям Азербайджана и Армении по достижению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе армянского МИД, опубликованного по итогам визита представителей этих стран в Армению.

"Они также поддержали усилия сторон в заключении соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, а также выразили надежду, что стороны в ближайшее время подпишут эти соглашение", - отметили в ведомстве.

Отметим, что 3 июня в ходе регионального визита на Южный Кавказ представители Исландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии провели встречи с премьер-министром Армении Никол Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также членами постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении.

Сообщается, что стороны обсудили стремление Армении укрепить отношения с ЕС, а также текущую ситуацию на Южном Кавказе.