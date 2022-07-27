МИД Армении: Санкции против России негативно сказываются на экономике Армении

Санкции, применяемые против России, оказывают свое негативное прямое или косвенное влияние на экономическое развитие Армении.
Как сообщает Report, об заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
"Поэтому, мы пытаемся найти краткосрочные и промежуточные решения и механизмы для адресования и, при возможности, нейтрализации этих угроз", - сказал он.
При этом глава МИД Армении выразил надежду на то, что успех в этом процессе обязательно будет достигнут.