О нас

МИД Армении: Санкции против России негативно сказываются на экономике Армении

МИД Армении: Санкции против России негативно сказываются на экономике Армении Санкции, применяемые против России, оказывают свое негативное прямое или косвенное влияние на экономическое развитие Армении.
В регионе
27 июля 2022 г. 04:33
МИД Армении: Санкции против России негативно сказываются на экономике Армении

Санкции, применяемые против России, оказывают свое негативное прямое или косвенное влияние на экономическое развитие Армении.

Как сообщает Report, об заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

"Поэтому, мы пытаемся найти краткосрочные и промежуточные решения и механизмы для адресования и, при возможности, нейтрализации этих угроз", - сказал он.

При этом глава МИД Армении выразил надежду на то, что успех в этом процессе обязательно будет достигнут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Эрдоган заявил о желании России сотрудничать с производителем Bayraktar
Эрдоган заявил о желании России сотрудничать с производителем Bayraktar
27 июля 2022 г. 02:38
В украинском Изюме погибли около 500 человек
В украинском Изюме погибли около 500 человек
27 июля 2022 г. 01:22
В Зангезуре скончался армянский военнослужащий
В Зангезуре скончался армянский военнослужащий
26 июля 2022 г. 23:02
Впервые туркменская госкомпания откроет представительство в Азербайджане
ФотоВпервые туркменская госкомпания откроет представительство в Азербайджане
26 июля 2022 г. 17:27
Замглавы МИД: Турция нацелена на полноправное членство в ЕС
Замглавы МИД: Турция нацелена на полноправное членство в ЕС
26 июля 2022 г. 17:10
Эрдоган в августе посетит Россию
Эрдоган в августе посетит Россию
26 июля 2022 г. 17:02
Украинский эксперт: Углубляющийся в мире продовольственный кризис – результат блокады Россией Черного моря
Украинский эксперт: Углубляющийся в мире продовольственный кризис – результат блокады Россией Черного моря
26 июля 2022 г. 15:08
Президент Украины поделился в соцсетях видео о разрушениях в селе Затока
Президент Украины поделился в соцсетях видео о разрушениях в селе Затока
26 июля 2022 г. 13:32
В Грузии за неделю более 10 тысяч человек заболели коронавирусом
В Грузии за неделю более 10 тысяч человек заболели коронавирусом
26 июля 2022 г. 12:52
Посол РФ в Афинах: Отношения с Грецией полностью разрушены
Посол РФ в Афинах: Отношения с Грецией полностью разрушены
26 июля 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi