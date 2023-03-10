МИД Армении: Решили отказаться от квоты заместителя генсека ОДКБ

Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, информацию об этом Sputnik-Армения подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

"Да, мы представили соответствующее предложение в ОДКБ", - сказал Унанян.

О подробностях и причинах решения представитель ведомства не сообщил.

Напомним, в начале января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отказалась принять на своей территории военные учения "Нерушимое братство-2023" Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.