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МИД Армении: Решили отказаться от квоты заместителя генсека ОДКБ

МИД Армении: Решили отказаться от квоты заместителя генсека ОДКБ Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
10 марта 2023 г. 13:57
МИД Армении: Решили отказаться от квоты заместителя генсека ОДКБ

Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, информацию об этом Sputnik-Армения подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

"Да, мы представили соответствующее предложение в ОДКБ", - сказал Унанян.

О подробностях и причинах решения представитель ведомства не сообщил.

Напомним, в начале января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отказалась принять на своей территории военные учения "Нерушимое братство-2023" Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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Версия на английском языке MFA: Armenia refuses quota for CSTO deputy secretary general’s position

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