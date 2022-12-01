МИД Армении: Продолжатся обсуждения по нормализации отношений с Турцией

Работы по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжатся.

Работы по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжатся.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"С армянской стороны в подготовке к переговорам были задействованы ведомства, имеющие отношение к реализации договоренностей, достигнутых 1 июля спецпредставителями по нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сказал Унанян.

По его словам, на встрече рассматривались технические вопросы, связанные с реализацией достигнутых договоренностей. "Эти обсуждения продолжатся", - добавил пресс-секретарь МИД Армении.

Таким образом, в МИД Армении подтвердили заявление представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что в начале ноября на границе состоялась встреча делегаций двух стран. Унанян сказал, что информацию о переговорах вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель Рубен Рубинян также обнародовал еще в начале ноября.

Калын сообщал о том, что в ходе встречи технических делегаций двух стран обсуждались вопросы ремонта моста, контроля за передвижением в случае открытия границы, таможенного контроля и технической подготовки.