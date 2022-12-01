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МИД Армении: Продолжатся обсуждения по нормализации отношений с Турцией

МИД Армении: Продолжатся обсуждения по нормализации отношений с Турцией Работы по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжатся.
В регионе
1 декабря 2022 г. 12:48
МИД Армении: Продолжатся обсуждения по нормализации отношений с Турцией

Работы по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжатся.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"С армянской стороны в подготовке к переговорам были задействованы ведомства, имеющие отношение к реализации договоренностей, достигнутых 1 июля спецпредставителями по нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сказал Унанян.

По его словам, на встрече рассматривались технические вопросы, связанные с реализацией достигнутых договоренностей. "Эти обсуждения продолжатся", - добавил пресс-секретарь МИД Армении.

Таким образом, в МИД Армении подтвердили заявление представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что в начале ноября на границе состоялась встреча делегаций двух стран. Унанян сказал, что информацию о переговорах вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель Рубен Рубинян также обнародовал еще в начале ноября.

Калын сообщал о том, что в ходе встречи технических делегаций двух стран обсуждались вопросы ремонта моста, контроля за передвижением в случае открытия границы, таможенного контроля и технической подготовки.

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Версия на английском языке Armenia MFA: Discussions for normalization of relations with Turkiye will continue
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: "Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üçün müzakirələr davam edəcək"

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