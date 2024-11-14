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МИД Армении: Позиция Еревана по ОДКБ не менялась

МИД Армении: Позиция Еревана по ОДКБ не менялась Позиция Армении насчет заморозки участия в работах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не менялась.
В регионе
14 ноября 2024 г. 14:23
МИД Армении: Позиция Еревана по ОДКБ не менялась

Позиция Армении насчет заморозки участия в работах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не менялась.

Как передает Report, об этом заявила Sputnik-Армения пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

Так она прокомментировала недавнее участие посла Армении в России Гургена Арсеняна наряду с коллегами из других стран-членов ОДКБ. Он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Присутствие Арсеняна обратило на себя внимание тем, что Ереван последние пару лет фактически бойкотировал все мероприятия, так или иначе связанные с ОДКБ.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян за это время несколько раз заявлял, что Армения заморозила членство в организации. В сентябре этого года Пашинян также называл ОДКБ "угрозой безопасности" Армении, заявлял, что точка невозврата в отношения с ОДКБ уже пройдена.

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