МИД Армении потребовал от издание опровержение о незадекларированных доходах Мирзояна

Министерство иностранных дел Армении потребовало от одного из изданий опровержения после публикации, в которой утверждалось, что глава МИД Арарат Мирзоян приобрел недвижимость на средства "неясного происхождения".

Министерство иностранных дел Армении потребовало от одного из изданий опровержения после публикации, в которой утверждалось, что глава МИД Арарат Мирзоян приобрел недвижимость на средства "неясного происхождения".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В статье утверждалось, что в 2022 году супруга министра Гоар Абаджян приобрела дом в общине Наири Котайкской области за 112 млн драмов (около $280 тыс.). Издание предположило, что часть средств могла поступить от продажи квартиры самого Мирзояна за 34 млн драмов (около $85 тыс.), а происхождение оставшейся суммы якобы остается неясным и не отражено в декларации.

В ответ на это пресс-секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что все необходимые данные содержатся в имущественной декларации Абаджян. По ее словам, оставшаяся часть средств покрыта за счет кредита, оформленного на имя супруги министра. Она также призвала представителей СМИ избегать манипуляций при освещении темы декларирования имущества должностных лиц.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Мирзоян декларировал две единицы недвижимости – квартиру и особняк, почти $30 тыс. на банковских счетах, а также 2,8 млн драмов ($7 тыс.) наличными.