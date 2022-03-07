МИД Армении: Подписание мирного договора с Азербайджаном стоит на повестке правительства

Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки правительства.

Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки правительства.

Как передает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

“Правительство Армении приняло стратегию открытия эры мирного развития для Армении и для региона и, естественно, готовы предпринять шаги в этом направлении. С другой стороны, открытие региональных коммуникаций также является одним из приоритетов правительства, и в этом направлении также предпринимаются конкретные шаги", - сказал он.