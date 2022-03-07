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МИД Армении: Подписание мирного договора с Азербайджаном стоит на повестке правительства

МИД Армении: Подписание мирного договора с Азербайджаном стоит на повестке правительства Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки правительства.
В регионе
7 марта 2022 г. 13:44
МИД Армении: Подписание мирного договора с Азербайджаном стоит на повестке правительства

Подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки правительства.

Как передает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

“Правительство Армении приняло стратегию открытия эры мирного развития для Армении и для региона и, естественно, готовы предпринять шаги в этом направлении. С другой стороны, открытие региональных коммуникаций также является одним из приоритетов правительства, и в этом направлении также предпринимаются конкретные шаги", - сказал он.

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Версия на английском языке Armenian MFA: Signing peace agreement with Azerbaijan - one of Armenia government’s agenda priorities
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: “Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması hökumətin gündəliyindədir"

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