МИД Армении: Пашинян не заявлял о выходе страны ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, он заявил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что Армения выходит из ОДКБ, он заявил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании в парламенте.

"Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся", - сказал Мирзоян.

Ранее на том же заседании Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата, сказал: "Выйдем. Мы решим, когда".