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МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку

МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
В регионе
3 февраля 2022 г. 12:12
МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку

Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Решение проблем и нормализация отношений всегда положительно влияет на весь регион и параллельно проходящие процессы. Иногда стоит рассматривать вопросы отдельно, но взаимосвязь может быть", - отметил он.

Напомним, для обсуждения вопросов нормализации отношений Армения и Турция назначили спецпредставителей (первая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась в Москве 14 января).

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