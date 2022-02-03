МИД Армении: Нормализация отношений с Анкарой улучшит ситуацию на границе с Баку

Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Решение проблем и нормализация отношений всегда положительно влияет на весь регион и параллельно проходящие процессы. Иногда стоит рассматривать вопросы отдельно, но взаимосвязь может быть", - отметил он.

Напомним, для обсуждения вопросов нормализации отношений Армения и Турция назначили спецпредставителей (первая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась в Москве 14 января).