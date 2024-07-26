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МИД Армении: Мы привержены процессу нормализации отношений с Турцией

МИД Армении: Мы привержены процессу нормализации отношений с Турцией Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений с Турцией, и ожидает от Анкары того же.
В регионе
26 июля 2024 г. 09:23
МИД Армении: Мы привержены процессу нормализации отношений с Турцией

Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений с Турцией, и ожидает от Анкары того же.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Что касается встречи специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, то в МИД отметили, что "общество узнает о сроках только при наличии четких договоренностей".

Напомним, что еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также об осуществлении прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması prosesinə sadiqik

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