МИД Армении: Мы привержены процессу нормализации отношений с Турцией

Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений с Турцией, и ожидает от Анкары того же.

Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений с Турцией, и ожидает от Анкары того же.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Что касается встречи специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, то в МИД отметили, что "общество узнает о сроках только при наличии четких договоренностей".

Напомним, что еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также об осуществлении прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов.