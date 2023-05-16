МИД Армении: Мы не получили обещанное РФ вооружение, за которое заплатили

МИД Армении подтвердил заявление секретаря Совбеза Армена Григоряна о том, что Ереван не получил российское вооружение, за которое было заплачено.

МИД Армении подтвердил заявление секретаря Совбеза Армена Григоряна о том, что Ереван не получил российское вооружение, за которое было заплачено.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее Григорян заявил, что Армении нужны новые поставки вооружения, так как страна не получила "то, что заказала и за что заплатила России".

"Вооружение действительно не прибыло в Армению, выплаты по нему были совершены. Работа над этим ведется на основе положений договора о покупке. Добавить к этому что-либо не могу", - заявил журналистам в парламенте замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

На вопросы о причинах задержки с поставками Сафарян отвечать не стал, призвав уточнить вопрос у соответствующего ведомства (министерства обороны) – если с их стороны последуют заявления об этом.