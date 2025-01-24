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МИД Армении: Мы должны сами контролировать границу с Турцией вместо российских пограничников

МИД Армении: Мы должны сами контролировать границу с Турцией вместо российских пограничников Российские пограничники могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах.
В регионе
24 января 2025 г. 14:36
МИД Армении: Мы должны сами контролировать границу с Турцией вместо российских пограничников

Российские пограничники могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"В идеальном мире каждая страна должна быть в состоянии контролировать свою границу", - сказал он отвечая на вопрос о том, может ли визит в Армению и деятельность спецгруппы США по пограничной безопасности привести к выводу российских пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границ.

Он отметил, что армянская сторона провела обсуждение этой темы с Ираном, никаких опасений не было высказано.

По его словам, содействие со стороны США направлено на повышение армянской стороны возможностей по обеспечению пограничного контроля.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли это содействие направлено на вывод российских пограничников, замглавы МИД Армении ответил утвердительно.

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном (с российскими пограничниками осуществляется лишь совместное патрулирование).

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Версия на английском языке Armenian MFA: 'We should control border with Türkiye ourselves instead of Russian border guards'
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: Türkiyə ilə sərhədə özümüz nəzarət etməliyik

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