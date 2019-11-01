МИД Армении: Лавров посетит Ереван с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"У нас достаточно динамичные контакты, существует активный диалог, наша повестка достаточно широкая", - сказал З.Мнацаканян.

При этом он отказался прокомментировать возможность подписания меморандума о доступе российских специалистов в биолаборатории, созданные в стране на деньги из США.

"Об этом сможем говорить после переговоров. Мнения разных источников не влияют на нас. Очень неудобно, когда источники выносят наружу информацию", - добавил армянский министр.

Отметим, что ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рамках визита С.Лаврова в Армению 10-11 ноября будет подписан меморандум, гарантирующий российским специалистам доступ в находящиеся в стране биолаборатории, построенные на деньги Пентагона.