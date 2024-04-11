МИД Армении: Готовы завершить делимитацию границы с Грузией

Делимитация армяно-грузинской границы на данный момент выполнена на две трети. Обе стороны готовы закончить этот длительный процесс, который тянется более трех десятилетий.

Делимитация армяно-грузинской границы на данный момент выполнена на две трети. Обе стороны готовы закончить этот длительный процесс, который тянется более трех десятилетий.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

При этом он затруднился уточнить даты последних переговоров между странами по этому вопросу, предположив, что они могли пройти примерно три-четыре года назад.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Грузия договорились предпринять меры, необходимые для завершения процесса делимитации границ.