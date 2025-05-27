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МИД Армении: Готовы принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3"

МИД Армении: Готовы принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3" Армения подтверждает готовность принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3", о чем было заявлено еще в 2024 году.
В регионе
27 мая 2025 г. 09:21
МИД Армении: Готовы принять у себя очередную министерскую встречу в формате 3+3

Армения подтверждает готовность принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3", о чем было заявлено еще в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД страны.

"Армения еще 18 октября 2024 года, во время третьей встречи консультативной платформы "3+3" в Стамбуле, заявила о готовности принять следующую министерскую встречу", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что при определении даты и места проведения встречи общественность будет своевременно проинформирована.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил, что третья встреча в формате "3+3" по вопросам Южного Кавказа находится на стадии подготовки. По его словам, Москва предлагает провести следующие заседания в Баку и Ереване.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: "3+3" formatında nazirlərin növbəti görüşünü qəbul etməyə hazırıq
Версия на английском языке Armenia ready to host next ministerial meeting in 3+3 format

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