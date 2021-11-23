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МИД Армении: Готовы к нормализации отношений с Турцией

МИД Армении: Готовы к нормализации отношений с Турцией Армянская сторона в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений.
В регионе
23 ноября 2021 г. 13:34
МИД Армении: Готовы к нормализации отношений с Турцией

Армянская сторона в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений.

Как передает Report, об этом заявил Sputnik Армения пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу урегулирования армяно-турецких отношений", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, когда и если процесс начнет продвигаться, то общество будет проинформировано о нем.

"Одновременно отмечу, что на данный момент никакого переговорного процесса с Турцией не идет", - сказал Унанян.

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Версия на английском языке Armenian FM: "We are ready to normalize relations with Turkey"
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: "Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazırıq"

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