МИД Армении: Баку полуофициально приветствовал предложения по разблокировке коммуникаций

Азербайджан полуофициально приветствовал предложения Армении по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Азербайджан полуофициально приветствовал предложения Армении по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в четверг на обсуждении проекта бюджета страны на 2025 год в ходе совместного заседания парламентских комиссий.

"Мы передали азербайджанской стороне предложения, которые… полуофициально приветствовались. Говорю это, чтобы показать: и здесь сформировалась определенная положительная атмосфера", – сказал Мирзоян.

По его словам, в ближайшее время Ереван продолжит работу с азербайджанской стороной как в вопросе разблокирования коммуникаций, так и по другим направлениям, где на данном этапе можно достичь согласия.