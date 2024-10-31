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МИД Армении: Баку полуофициально приветствовал предложения по разблокировке коммуникаций

МИД Армении: Баку полуофициально приветствовал предложения по разблокировке коммуникаций Азербайджан полуофициально приветствовал предложения Армении по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.
В регионе
31 октября 2024 г. 11:07
МИД Армении: Баку полуофициально приветствовал предложения по разблокировке коммуникаций

Азербайджан полуофициально приветствовал предложения Армении по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в четверг на обсуждении проекта бюджета страны на 2025 год в ходе совместного заседания парламентских комиссий.

"Мы передали азербайджанской стороне предложения, которые… полуофициально приветствовались. Говорю это, чтобы показать: и здесь сформировалась определенная положительная атмосфера", – сказал Мирзоян.

По его словам, в ближайшее время Ереван продолжит работу с азербайджанской стороной как в вопросе разблокирования коммуникаций, так и по другим направлениям, где на данном этапе можно достичь согласия.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi İrəvan: Bakı kommunikasiyaların açılması təkliflərini yarırəsmi qaydada alqışlayıb
Версия на английском языке Armenia's Foreign Ministry: Baku semi-officially welcomed proposals on unblocking communications

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