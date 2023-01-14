Мицотакис: Не верю, что ситуация может дойти до вооруженного конфликта с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не думает, что может произойти вооруженный конфликт Греции и Турции, хотя его и беспокоит усиление воинственной, по мнению греческой стороны, риторики Анкары.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не думает, что может произойти вооруженный конфликт Греции и Турции, хотя его и беспокоит усиление воинственной, по мнению греческой стороны, риторики Анкары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава греческого правительства заявил в субботу на пресс-конференции в Александруполисе.

"Нет, я не верю, что у нас будет "горячий инцидент" (с применением оружия), - сказал Мицотакис. - Меня беспокоит риторика [Анкары], я прошу Турцию осознать, что у нее нет правильной стратегии. Чем сильнее мы защищаем наши границы и чем больше мы укрепляем вооруженные силы, тем больше мы готовы сесть и обсудить единственное разногласие, которое у нас есть с Турцией". Греция считает, что единственным спорным вопросом в регионе Эгейского моря у нее с Турцией является разграничение морских зон и исключительных экономических зон, и только по нему она готова вести переговоры с Анкарой.

Мицотакис также отметил, что строящийся на сухопутной границе с Турцией забор уже показал свою эффективность, и там, где это возможно, он будет удлинен. "Поскольку ЕС не даст нам на это средств, мы будем финансировать это строительство из национальных средств", - подчеркнул премьер.