Michelin приостановила выпуск шин в России

Компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.

Компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе бренда.

"Учитывая ограничения операционной деятельности, вызванные трудностями с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушенными финансовыми потоками и волатильностью обмена курсов, принято решение временно приостановить работу завода Мишлен на производственной площадке Давыдово с 14 марта, а также ввоз новой продукции в Россию", - пояснили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент производятся отгрузки исходя из наличия шин со склада Давыдово. При этом не исключены сложности с наличием некоторых типов продукции, но тем не менее она по-прежнему доступна в шинных центрах.