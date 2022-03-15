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Michelin приостановила выпуск шин в России

Michelin приостановила выпуск шин в России Компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.
В регионе
15 марта 2022 г. 23:06
Michelin приостановила выпуск шин в России

Компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе бренда.

"Учитывая ограничения операционной деятельности, вызванные трудностями с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушенными финансовыми потоками и волатильностью обмена курсов, принято решение временно приостановить работу завода Мишлен на производственной площадке Давыдово с 14 марта, а также ввоз новой продукции в Россию", - пояснили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент производятся отгрузки исходя из наличия шин со склада Давыдово. При этом не исключены сложности с наличием некоторых типов продукции, но тем не менее она по-прежнему доступна в шинных центрах.

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